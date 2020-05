மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடியில் இருந்து சிறப்பு ரெயிலில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த 1,564 பேர் மால்டா நகருக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + A special train from Katpadi to West Bengal will send 1,564 people to Malta

காட்பாடியில் இருந்து சிறப்பு ரெயிலில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த 1,564 பேர் மால்டா நகருக்கு அனுப்பி வைப்பு