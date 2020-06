மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில்கலெக்டர் அலுவலக ஊழியர் உள்பட 12 பேருக்கு கொரோனா 14 பேர் குணமடைந்தனர் + "||" + In Ramanathapuram and Sivaganga districts Corona for 12 people, including the Collector's office staff

ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில்கலெக்டர் அலுவலக ஊழியர் உள்பட 12 பேருக்கு கொரோனா 14 பேர் குணமடைந்தனர்