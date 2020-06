மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி, நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கைக்கோரி மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் முற்றுகை போராட்டம் + "||" + Women's Self Help Group Siege Struggle Against Banking And Companies

வங்கி, நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கைக்கோரி மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் முற்றுகை போராட்டம்