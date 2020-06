மாவட்ட செய்திகள்

உசிலம்பட்டி அருகே அடிப்படை வசதி கேட்டு கிராம மக்கள் உண்ணாவிரதம் + "||" + Villagers fast after asking for basic facilities near Usilampatti

உசிலம்பட்டி அருகே அடிப்படை வசதி கேட்டு கிராம மக்கள் உண்ணாவிரதம்