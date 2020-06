மாவட்ட செய்திகள்

ஒரேநாளில் 5 பேருக்கு தொற்று உறுதி: ஈரோட்டில் கொரோனாவுக்கு பெண் பலி - மாவட்டத்தில் பாதிப்பு 87 ஆக உயர்வு + "||" + Infection for 5 people a day At Erode Woman kills Corona Impact of the district increased to 87

ஒரேநாளில் 5 பேருக்கு தொற்று உறுதி: ஈரோட்டில் கொரோனாவுக்கு பெண் பலி - மாவட்டத்தில் பாதிப்பு 87 ஆக உயர்வு