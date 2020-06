மாவட்ட செய்திகள்

சர்க்கரை ஆலைக்கு வெட்டிய கரும்புக்கான பாக்கி தொகையை கேட்டு 7-ந் தேதி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers' protest on demand for sugar cane cut at sugar plant

சர்க்கரை ஆலைக்கு வெட்டிய கரும்புக்கான பாக்கி தொகையை கேட்டு 7-ந் தேதி விவசாயிகள் போராட்டம்