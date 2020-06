மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக 39 பேருக்கு கொரோனா புதுவையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 500-ஐ தாண்டியது + "||" + The number of casualties in Corona's newest 39 outstripped the 500

புதிதாக 39 பேருக்கு கொரோனா புதுவையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 500-ஐ தாண்டியது