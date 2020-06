மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசின் கடுமையான முயற்சியால் கொரோனா கட்டுக்குள் உள்ளது அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் தேவை இல்லை + "||" + Corona is under the control of the Tamil Nadu government and there is no need for an all party meeting

