மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் வேகமாக பரவும் கொரோனா அரசு பஸ் கண்டக்டருக்கு தொற்றால் பரபரப்பு + "||" + The fastest-spreading corona in the district If the bus to the bus conductor is infected

மாவட்டத்தில் வேகமாக பரவும் கொரோனா அரசு பஸ் கண்டக்டருக்கு தொற்றால் பரபரப்பு