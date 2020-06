மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்தை எட்டுகிறது + "||" + Coronavirus reaches one thousand in Tanjore, Nagai and Thiruvarur districts

தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்தை எட்டுகிறது