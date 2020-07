மாவட்ட செய்திகள்

சோதனைச்சாவடிகளில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்: ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + Intensifying surveillance at checkpoints: Advising the Superintendent of Police at the consultation

சோதனைச்சாவடிகளில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்: ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல்