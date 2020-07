மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவுக்கு ஒருவர் பலி + "||" + One dies for corona at Karur Government Hospital

