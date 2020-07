மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 39 பேரின் உயிரை பறித்த கொரோனா; இறுதி கட்டத்தில் சிகிச்சைக்கு வருவதால் பலி எண்ணிக்கை உயர்கிறது + "||" + Corona killed 39 people in the district; comming at treatment in final stage The death toll is rising

