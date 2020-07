மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாவட்ட நெல்லை கொள்முதல் செய்வதை கைவிடக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers protest to stop buying paddy in the outer district

வெளி மாவட்ட நெல்லை கொள்முதல் செய்வதை கைவிடக்கோரி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்