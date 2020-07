மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு 2 பேர் உயிரிழப்பு; கலெக்டரின் தனி உதவியாளர்கள் உள்பட 46 பேர் பாதிப்பு + "||" + 2 person dead for corona; 46 people were affected, including the collector's personal assistants

கொரோனாவுக்கு 2 பேர் உயிரிழப்பு; கலெக்டரின் தனி உதவியாளர்கள் உள்பட 46 பேர் பாதிப்பு