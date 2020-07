மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க தேனி நகரில் முழு கடையடைப்பு; சாலையில் வாகன நெரிசலால் அச்சம் + "||" + Complete closure in Theni to prevent corona spread; Fear of traffic jams on the road

கொரோனா பரவலை தடுக்க தேனி நகரில் முழு கடையடைப்பு; சாலையில் வாகன நெரிசலால் அச்சம்