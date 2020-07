மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே வீடு, வாழைகளை சேதப்படுத்திய காட்டு யானை இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை + "||" + Demand for compensation for a wild elephant that damaged a house and bananas near Cuddalore

கூடலூர் அருகே வீடு, வாழைகளை சேதப்படுத்திய காட்டு யானை இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை