மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் டாக்டர், என்ஜினீயர் உள்பட 83 பேருக்கு கொரோனா 35 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + In Tanjore district, Corona recovered 35 out of 83 people, including a doctor and an engineer, and returned home

