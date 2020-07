மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை, தானேயில் பலத்த மழை தாழ்வான பகுதிகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது துல்சி ஏரி நிரம்பியது + "||" + Heavy rains in Mumbai, Thane have flooded low-lying areas and flooded Tulsi Lake

