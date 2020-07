மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் டாக்டர்கள், நர்சுகள் உள்பட 126 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 5,509 ஆக உயர்ந்தது + "||" + In Vellore district, the number of corona infections has risen to 5,509 for 126 people, including doctors and nurses.

வேலூர் மாவட்டத்தில் டாக்டர்கள், நர்சுகள் உள்பட 126 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 5,509 ஆக உயர்ந்தது