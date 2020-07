மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிய உச்சமாக ஒரே நாளில் 11 ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு + "||" + The new peak in the Marathas is the corona vulnerability which crossed 11 thousand in a single day

மராட்டியத்தில் புதிய உச்சமாக ஒரே நாளில் 11 ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு