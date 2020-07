மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், கடந்த மாதத்தில் 30 குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தம்ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல் + "||" + 30 child marriages halted in the last month

