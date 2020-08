மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 1½ லட்சத்தை நெருங்கியது 110 பேர் மரணம் + "||" + Corona impact in Karnataka is close to 10 lakh 110 deaths

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 1½ லட்சத்தை நெருங்கியது 110 பேர் மரணம்