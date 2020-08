மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் பா.ஜனதாவில் இணைய தயாராக இருக்கிறார்கள் - மாநில துணை தலைவர் கருப்பு முருகானந்தம் பேட்டி + "||" + DMK MLAs are ready to internet in BJP - Interview with State Vice President Karuppu Muruganantham

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் பா.ஜனதாவில் இணைய தயாராக இருக்கிறார்கள் - மாநில துணை தலைவர் கருப்பு முருகானந்தம் பேட்டி