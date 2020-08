மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிதாக 10,483 பேருக்கு கொரோனா மும்பையில் 862 பேர் பாதிப்பு + "||" + Of the 10,483 newcomers in the Marathas, 862 were affected in Corona Mumbai

