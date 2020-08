மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 119 பேர் கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்துக்கும் கீழே வந்தது + "||" + 119 killed by corona in Tamil Nadu Corona impact in Chennai came down to less than a thousand

தமிழகத்தில் 119 பேர் கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்துக்கும் கீழே வந்தது