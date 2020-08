மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் அதிவேகமாக பரவுகிறது: ஒரே நாளில் 67 பேருக்கு கொரோனா - மேலும் ஒரு முதியவர் பலி + "||" + Spreads rapidly in Erode district: Corona for 67 in a single day - and one elderly man killed

