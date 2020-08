மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடையை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் கால தாமதமின்றி பொருட்கள் வழங்க கோரிக்கை + "||" + The siege of the ration shop and the public protest demanded the delivery of goods without delay

ரேஷன் கடையை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் கால தாமதமின்றி பொருட்கள் வழங்க கோரிக்கை