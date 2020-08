மாவட்ட செய்திகள்

விஜயநாராயணம் குளத்தின் கரையை பலப்படுத்த கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் + "||" + Additional funds should be allocated to strengthen the banks of the Vijayanagara pond

விஜயநாராயணம் குளத்தின் கரையை பலப்படுத்த கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும்