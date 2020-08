மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிய உச்சம் ஒரேநாளில் 7,883 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு 113 பேர் பலியான பரிதாபம் + "||" + New peak in Karnataka, 7,883 coronas hit in one day 113 killed

கர்நாடகத்தில் புதிய உச்சம் ஒரேநாளில் 7,883 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு 113 பேர் பலியான பரிதாபம்