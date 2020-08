மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு டி.ஜே.ஹள்ளி வன்முறை வழக்கில் மாநகராட்சி கவுன்சிலரின் கணவர் உள்பட மேலும் 60 பேர் கைது + "||" + Bangalore: More than 60 people have been arrested in connection with the DJ Halli violence case, including the husband of a corporation councilor

