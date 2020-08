மாவட்ட செய்திகள்

நடப்பு ஆண்டில் முதல் முறையாக நிரம்பின கே.ஆர்.எஸ்., கபினி அணைகளில் எடியூரப்பா 21-ந்தேதி சிறப்பு வழிபாடு + "||" + Special worship on Edyurappa 21st at KRS, Kabini dams filled for the first time this year

நடப்பு ஆண்டில் முதல் முறையாக நிரம்பின கே.ஆர்.எஸ்., கபினி அணைகளில் எடியூரப்பா 21-ந்தேதி சிறப்பு வழிபாடு