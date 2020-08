மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் வெளியே சுற்றியவர்களுக்கு கபசுர குடிநீர் கொடுத்து அறிவுரை வழங்கிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு + "||" + Superintendent of Police giving advice on drinking water to those who roamed outside the curfew

ஊரடங்கில் வெளியே சுற்றியவர்களுக்கு கபசுர குடிநீர் கொடுத்து அறிவுரை வழங்கிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு