மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கடந்த 2 வாரங்களில் கனமழைக்கு 19 பேர் பலி 5,500 வீடுகள் சேதம்; 60 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் நாசம் + "||" + In Karnataka In the last 2 weeks Heavy rains kill 19 people 5,500 houses damaged 60 thousand acres of crops destroyed

கர்நாடகத்தில் கடந்த 2 வாரங்களில் கனமழைக்கு 19 பேர் பலி 5,500 வீடுகள் சேதம்; 60 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் நாசம்