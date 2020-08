மாவட்ட செய்திகள்

கீழக்கரையில் குப்பை கிடங்கை அகற்றிவிட்டு பூங்கா, மேல்நிலை தொட்டி அமைக்க நடவடிக்கை மணிகண்டன் எம்.எல்.ஏ. தகவல்

Manikandan MLA to clear garbage dump at lower bank and set up park, overhead bin Information

