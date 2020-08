மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் மருத்துவக்கல்லூரி கட்டுமான பணியை எடப்பாடி பழனிசாமி பார்வையிட்டார் + "||" + Edappadi Palanisamy visited the construction work of the Medical College at Namakkal

நாமக்கல்லில் மருத்துவக்கல்லூரி கட்டுமான பணியை எடப்பாடி பழனிசாமி பார்வையிட்டார்