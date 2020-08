மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டியில் டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏறி வடமாநில தொழிலாளி தற்கொலை + "||" + In Gummidipoondi Climb on the transformer Northern worker commits suicide

கும்மிடிப்பூண்டியில் டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏறி வடமாநில தொழிலாளி தற்கொலை