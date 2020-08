மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றவர்கள் கிராம மக்களை தாக்கியதில் 4 பேர் படுகாயம் நடவடிக்கை கோரி சாலை மறியல் + "||" + Motorcyclists Village 4 people were injured in the road blockade demanding action

மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றவர்கள் கிராம மக்களை தாக்கியதில் 4 பேர் படுகாயம் நடவடிக்கை கோரி சாலை மறியல்