மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் ஒரே நாளில் 3 இடங்களில் துயரம்: கட்டிடம் இடிந்து பாட்டி, பேத்தி பலி 3 பெண்கள் காயம் + "||" + In one day in Mumbai In 3 places The building collapsed Grandmother, granddaughter killed 3 women injured

மும்பையில் ஒரே நாளில் 3 இடங்களில் துயரம்: கட்டிடம் இடிந்து பாட்டி, பேத்தி பலி 3 பெண்கள் காயம்