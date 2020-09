மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் பஸ்கள் இயக்கப்பட்ட பின்னரும் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாக விளங்கும் - பழைய பஸ் நிலையம் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Even after the buses were operated in Vellore It will be a parking lot Old bus station officials Request to take action

வேலூரில் பஸ்கள் இயக்கப்பட்ட பின்னரும் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாக விளங்கும் - பழைய பஸ் நிலையம் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை