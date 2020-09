மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் புதிய உச்சமாக புதுச்சேரியில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பலி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.வுக்கு புதிதாக தொற்று பாதிப்பு + "||" + In a single day, 20 people were killed in a landslide in Puducherry. Newly infected infection for MLA

ஒரே நாளில் புதிய உச்சமாக புதுச்சேரியில் கொரோனாவுக்கு 20 பேர் பலி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.வுக்கு புதிதாக தொற்று பாதிப்பு