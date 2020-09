மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மண்டித்தெருவில் 100 ஆண்டு பழமையான அரசமரம் வேருடன் சாய்ந்தது 2 பேர் படுகாயம்; வாகனங்களும் சேதம் + "||" + Vellore 100 years old The royal tree leaned against the root 2 people were injured Damage to vehicles

வேலூர் மண்டித்தெருவில் 100 ஆண்டு பழமையான அரசமரம் வேருடன் சாய்ந்தது 2 பேர் படுகாயம்; வாகனங்களும் சேதம்