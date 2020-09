மாவட்ட செய்திகள்

478 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா: புதுச்சேரியில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு + "||" + Corona new to 478 people: Increase in the number of survivors in Pondicherry

478 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா: புதுச்சேரியில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு