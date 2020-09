மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்த தூய்மை பணியாளர்கள் குடும்பத்துக்கு ரூ.2½ லட்சம் வழங்க வேண்டும் + "||" + Cleaners who died of corona should pay Rs 20 lakh to their families

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்த தூய்மை பணியாளர்கள் குடும்பத்துக்கு ரூ.2½ லட்சம் வழங்க வேண்டும்