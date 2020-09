மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் இருந்து வெளிமாவட்டங்களுக்கு பஸ்கள் ஓடத்தொடங்கின பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது + "||" + As the buses started plying from Nellai to the outlying districts, the crowd of passengers waved

நெல்லையில் இருந்து வெளிமாவட்டங்களுக்கு பஸ்கள் ஓடத்தொடங்கின பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது