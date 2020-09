மாவட்ட செய்திகள்

தாராவியில் மீண்டும் புதிய உச்சம் ஒரே நாளில் 33 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + The new peak again in Darawi was corona damage to 33 people in a single day

தாராவியில் மீண்டும் புதிய உச்சம் ஒரே நாளில் 33 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு