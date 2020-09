மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வுக்கு பின்னர் செங்கோட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கம் பயணிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Passengers are happy with the special train service from Red Fort to Chennai after the curfew was relaxed

ஊரடங்கு தளர்வுக்கு பின்னர் செங்கோட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கம் பயணிகள் மகிழ்ச்சி