மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை நெருங்கியது + "||" + The number of corona experiments is close to one million

கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை நெருங்கியது