மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலில் புகுந்து ஐம்பொன் சிலையை தூக்கிச்சென்ற கொள்ளையர்கள் ஆட்களை கண்டதும் முட்புதரில் வீசி விட்டு தப்பி ஓட்டம் + "||" + When the robbers entered the temple and lifted the idol, they threw it in the bushes and fled.

