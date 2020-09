மாவட்ட செய்திகள்

முறைகேடாக வழங்கிய பட்டாவை ரத்து செய்யக்கோரி கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு கிராம மக்கள் போராட்டம் + "||" + Villagers protest in front of the Kallakurichi Collector's Office demanding cancellation of the illegally issued lease

முறைகேடாக வழங்கிய பட்டாவை ரத்து செய்யக்கோரி கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு கிராம மக்கள் போராட்டம்